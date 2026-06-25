Kırşehir\'de Narkotik Operasyonu: 3 Tutuklama

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 551 sentetik hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sokak çalışmaları kapsamında durdurulan araçta bulunan H.S. ve D.K. üzerinde yapılan aramada, toplam 551 sentetik hap ele geçirildi. Çalışmaların devamında, uyuşturucu maddeyi temin eden R.A.G. de yakalanarak gözaltına alındı. H.S., D.K. ve R.A.G. hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma' suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR