Kırşehir'de Otomobil Kazası: Benzin İstasyonuna Dalma - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kırşehir'de Otomobil Kazası: Benzin İstasyonuna Dalma

Kırşehir\'de Otomobil Kazası: Benzin İstasyonuna Dalma

Kırşehir'de meydana gelen kazada otomobil, benzin istasyonuna daldı. Yaralanan olmazken, sürücü olay yerinden kaçtı. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

14.08.2024 23:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de kaza yapan otomobil benzin istasyonuna daldı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kırşehir'de Güneykent yolu üzerinde meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonrasında benzin istasyonuna daldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası savrulan otomobil hızla benzin istasyonu pompalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle istasyonda kısa süreli panik yaşandı. Otomobilin henüz tespit edilemeyen sürücüsü ise kazadan sonra otomobilden çıkarak korkudan kaza yerinden kaçtı. Kazada can kaybı veya yaralanmanın yaşanmazken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

3-sayfa, İtfaiye, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırşehir'de Otomobil Kazası: Benzin İstasyonuna Dalma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:44 Sokak ortasında eşini defalarca bıçakladı, cani kocayı linçten polis kurtardı Sokak ortasında eşini defalarca bıçakladı, cani kocayı linçten polis kurtardı
21:16 DSÖ, “Uluslararası acil durum“ ilan etti Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı’ndan açıklama DSÖ, "Uluslararası acil durum" ilan etti! Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı'ndan açıklama
20:55 Erdoğan’dan Guterres’e yanıt: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
18:24 7 belediye başkanını AK Parti’ye kaptıran YRP’den zehir zemberek açıklama 7 belediye başkanını AK Parti'ye kaptıran YRP'den zehir zemberek açıklama
11:29 Icardi’nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek Icardi'nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek
11:24 Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan’a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı
11:20 İstanbul’da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz O anlar kamerada İstanbul'da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz! O anlar kamerada
11:09 Kamala Harris’in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris’in lehine düzenledi Kamala Harris'in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris'in lehine düzenledi
11:02 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş
11:02 Survivor göndermesi çok konuşulur Serhat Akın, Fener’in elenmesi sonrası Acun’u topa tuttu Survivor göndermesi çok konuşulur! Serhat Akın, Fener'in elenmesi sonrası Acun'u topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 00:15:21. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Otomobil Kazası: Benzin İstasyonuna Dalma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement