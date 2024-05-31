Kırşehir\'de Otomobilin Çarptığı Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

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Kırşehir'de karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza; Yenice Mahallesi Hacı Bektaş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre A.Ç. idaresindeki 55 AHP 35 plakalı otomobil; karşıdan karşıya geçmek isteyen F.E.'ye (70) çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan F.E., ambulansla kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR