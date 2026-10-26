Kırşehir\'de tohum ekiminde traktörün altında kalan 33 yaşındaki işçi hastanede öldü

Kırşehir'de tohum ekiminde traktörün altında kalan 33 yaşındaki işçi hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir'de tarlada traktörle tohum ekimi yaptığı sırada devrilen traktörün altında kalan 33 yaşındaki işçi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan işçi hayatını kaybetti, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kırşehir'de tarlada traktörle tohum ekimi yaptığı sırada meydana gelen kazada ağır yaralanan 33 yaşındaki işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Sıdıklı Kumarkaç köyündeki tarlada traktörle tohum ekimi yapan Nazır Özkamalı, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Özkamalı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 33 yaşındaki işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?