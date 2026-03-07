Trafik kazasında hayatını kaybeden gencin amcası: "Kazanın olduğu çukur saatler sonra kapatıldı"

Kırşehir'de 19 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Hayatını kaybeden gencin amcası, kazanın yoldaki çukur nedeniyle meydana geldiğini iddia ederek tepki gösterdi.

Edinilen bilgilere göre kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan S.G. (19), itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan genç sürücü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. S.G.'nin cenazesi, Ali Çam Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Kazanın olduğu çukur saatler sonra kapatıldı"

Cenaze sonrası konuşan amca Mehmet Gül, kazanın meydana geldiği yolda bulunan çukura dikkat çekerek tepki gösterdi. Yeğeninin yaklaşık 18 santimetre derinliğindeki çukura düşmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini iddia eden Gül, "Yeğenim yoldaki çukura düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Kazanın olduğu yerdeki çukur olaydan 5-6 saat sonra kapatıldı. Bizim canımız yandı, bizden sonra kimsenin canı yanmasın. Şehirde birçok yol aynı durumda. Sorumlu kim varsa cezalandırılsın. Cenazemize Kırşehir Belediye Başkanı da taziyeye gelmedi. Sorumlu kim varsa cezalandırılsın. İmamoğlu için destek toplayacağına ailenin yanına gelseydin. Çadıra gelseydin. Cenaze namazına katılsaydın. Yapamayacağınız görevlerin başında oturmayın " dedi. - KIRŞEHİR