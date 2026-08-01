Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kırşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Polis, Kırşehir'de düzenlediği operasyonda 162,72 gram uyuşturucu ele geçirip 2 şüpheliyi tutukladı.

KIRŞEHİR(İHA)– Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan araç ve içerisinde bulunan E.D. ile O.M.T.'nin üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 162,72 gram uyuşturucu ile 86 sentetik madde ele geçirildi. Gözaltına alınan E.D. ve O.M.T. hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3. Sayfa, Kırşehir, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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