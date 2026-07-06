Kırşehir'deki Eski Fizik Tedavi Merkezi Vandalların Hedefi - Son Dakika
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Kırşehir'deki Eski Fizik Tedavi Merkezi Vandalların Hedefi

06.07.2026 15:47
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Kırşehir'deki atıl durumdaki Fizik Tedavi Merkezi, vandallar tarafından zarar gördü. İhale süreci başlatılacak.

Kırşehir'de Terme Kaplıcaları bölgesinde bulunan eski Fizik Tedavi Merkezi'nin uzun süredir kullanılmayan binası, vandalların hedefi oldu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ne tahsisli olarak hizmet veren tesis, üniversitenin Bağbaşı Yerleşkesi'nde 150 yataklı yeni Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin hizmete açılmasının ardından boş kaldı. Daha sonra Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nden Kırşehir İl Özel İdaresi'ne devredilen tesisin yeniden değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar sürerken, uzun süredir atıl durumda bulunan bina, vandalların zarar verdiği yapılar arasında yer aldı. Vandallar, binanın içerisine sprey boyalarla yazılar yazıp karalarken binanın camlarını kırdı.

Edinilen bilgilere göre, bölgenin kent kimliğine katkı sağlayacak ve yatırım amaçlı değerlendirilecek tesisler için İl Özel İdaresi tarafından ihale sürecinin kısa süre içerisinde başlatılması planlanıyor. Uzun süredir atıl durumda bulunan tesislerin yeniden hizmete kazandırılmasını isteyen bölge sakinleri, yapıların bakımsızlık nedeniyle yıprandığını ifade ediyor.

Ömer Yıldız adlı vatandaş tesislerin mevcut durumuna dikkat çekerek, "Burası adeta çöplüğe terk edildi" dedi.

Nazım Deveci adlı vatandaş ise, "Burada fizik tedavi hastanemiz vardı. Yeni hastane hizmete açılınca burası atıl kaldı. Gerekli bakım yapılmadığı için tesisler kullanılamaz hale geldi" ifadelerini kullandı.

Avşaroğlu'ndan yazılı açıklama

Bölgede atıl duran eski fizik tedavi merkezinin atıl durumdan kurtulması için bölgede çalışmalara başlanılacağını açıklayan İl Genel Meclis Başkanı Kamil Avşaroğlu ise, kamuya ait hiçbir yapının atıl durumda bırakılmayacağını belirtti.

Öte yandan, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından tesislerin hangi amaçla değerlendirileceğinin netlik kazanması bekleniyor. Böylece uzun süredir kullanılmayan alanın yeniden ekonomiye ve kent yaşamına kazandırılması hedefleniyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kırşehir, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'deki Eski Fizik Tedavi Merkezi Vandalların Hedefi - Son Dakika

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