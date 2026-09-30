Kırşehir Kaman'da operasyonda 12 hap, 55 gram uyuşturucu ve terazi ele geçirildi - Son Dakika
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Kırşehir Kaman'da operasyonda 12 hap, 55 gram uyuşturucu ve terazi ele geçirildi

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Kırşehir Kaman\'da operasyonda 12 hap, 55 gram uyuşturucu ve terazi ele geçirildi
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Kırşehir'in Kaman ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 uyuşturucu nitelikli hap, 55 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan N.K. ve F.K. hakkında adli işlemlere başlandı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında N.K. ve F.K. isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen takip ve çalışmalar sonucunda yakalanan şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda 12 adet uyuşturucu nitelikli hap, 55 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

N.K. ve F.K. hakkında adli işlemlere başlandı.

Kaynak: İHA
3. SayfaJandarmaKırşehirGüvenlikGüncelKamanSon Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir Kaman'da operasyonda 12 hap, 55 gram uyuşturucu ve terazi ele geçirildi - Son Dakika
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