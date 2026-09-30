Kırşehir Kaman\'da operasyonda 12 hap, 55 gram uyuşturucu ve terazi ele geçirildi

Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında N.K. ve F.K. isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen takip ve çalışmalar sonucunda yakalanan şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda 12 adet uyuşturucu nitelikli hap, 55 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

N.K. ve F.K. hakkında adli işlemlere başlandı.