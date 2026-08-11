Kırtasiyeye Saldırı: 3 Gözaltı - Son Dakika
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Kırtasiyeye Saldırı: 3 Gözaltı

Kırtasiyeye Saldırı: 3 Gözaltı
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Samsun'daki kırtasiyeye 6 kişilik grup saldırdı, 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kırtasiyeye gelen 6 kişilik grubun iş yeri sahibine tekme ve tokatlarla saldırdığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

Edinilen bilgilere göre olay, 8 Ağustos'ta Atakum ilçesinde bulunan bir kırtasiyede meydana geldi. İddiaya göre iş yerine gelen A.D. adlı kadın ile kırtasiye sahibi B.D. arasında, e-Devlet üzerinden yapılması istenen bir işlemle ilgili anlaşmazlık çıktı. Kadının iş yerinden ayrılmasının ardından yaklaşık 6 kişilik bir grup kırtasiyeyi bastı.

İddiaya göre şahıslar, kırtasiye sahibi B.D.'ye hakaret ederek saldırmaya başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahısların iş yeri sahibini kasa bölümünde tekme ve yumruklarla darbettiği görüldü. Görüntülerde bir şahsın masanın üzerine çıkarak iş yeri sahibine saldırdığı, başka şahısların ise yere düşen adamı tekmelediği anlar yer aldı. Saldırı sırasında iş yerindeki bazı eşyaların da zarar gördüğü öğrenildi.

Bilgisayar monitörlerinin de kırılması sonucu yaklaşık 20 bin lira maddi zararın meydana geldiği olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Söz konusu kadın A.D., polis tarafından yakalanarak dün adliyeye sevk edildi. Şüpheli kadın çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşı 18'den küçük bir çocuk ise ailesine teslim edildi.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosunda işlemleri tamamlanan şüpheliler Y.Y.A. (18), M.T.O. (23) ve A.A.Ç.(18) ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırtasiyeye Saldırı: 3 Gözaltı - Son Dakika

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