Kıskaç-23 Operasyonunda 73 FETÖ Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kıskaç-23 Operasyonunda 73 FETÖ Şüphelisi Yakalandı

Terör örgütü FETÖ'ye yönelik 16 ilde gerçekleştirilen 'Kıskaç-23' operasyonları sonucunda 73 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Şüphelilerin örgütün çeşitli yapılanmalarında faaliyet gösterdiği ve çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.

22.07.2024 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terör örgütü FETÖ'ye yönelik 16 ilde icra edilen ve 4 gündür devam eden 'Kıskaç-23' operasyonları çerçevesinde 73 şüpheli yakalandı.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Malatya, Rize, Samsun ve Sivas'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-23' operasyonlarında 73 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, örgütün sözde 'Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, münferit sınav soruşturmaları kapsamında sınav öncesinde soruların kendilerine verildiğine dair haklarında beyan bulduğu ve mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı olan 'ByLock' kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Sosyal Medya, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kıskaç-23 Operasyonunda 73 FETÖ Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ’’ötanazi’’ kelimesi çıkarılıyor Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor
17:02 Kamala Harris’in dış politikadaki yaklaşımı Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir Kamala Harris'in dış politikadaki yaklaşımı! Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir
16:42 Akın Akınözü annesinin cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı Akın Akınözü annesinin cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı
16:11 Türkiye’yi ikiye bölen kanun teklifi TBMM koridorlarında tansiyon yine yükseldi Türkiye'yi ikiye bölen kanun teklifi! TBMM koridorlarında tansiyon yine yükseldi
15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
16:21 Dilan Polat cezaevinde iğne ipliğe döndü Ablası Sıla Doğu isyan etti Dilan Polat cezaevinde iğne ipliğe döndü! Ablası Sıla Doğu isyan etti
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 17:56:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kıskaç-23 Operasyonunda 73 FETÖ Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement