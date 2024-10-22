Kıskançlık Cinayeti: Sanık Ağırlaştırılmış Müebbet Aldı - Son Dakika
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Kıskançlık Cinayeti: Sanık Ağırlaştırılmış Müebbet Aldı

Kıskançlık Cinayeti: Sanık Ağırlaştırılmış Müebbet Aldı

Kocaeli'de Sibel Kayman'ın cinayetinde erkek arkadaşı Mikail K. ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.

22.10.2024 14:01
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Kocaeli'de 25 yaşındaki Sibel Kayman'ın tabanca ile vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan erkek arkadaşı Mikail K., "Kıskançlık sebebiyle kız arkadaşım kendini vurdu. Ben öldürmedim, olay sonrasında sevdiğim kadın yaşasın diye çaba verdim. Sevdiğim kadına son kez sarılamadım. Tahliye olup Sibel'in kabrine gitmek istiyorum" dedi. Sanık, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Erenler Mahallesi'ndeki bir binada 4 Aralık 2023'de meydana gelen olayda, Sibel Kayman (25) ile erkek arkadaşı Mikail K. (28) arasında kıskançlık sebebiyle tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışmada genç kadın, erkek arkadaşının ruhsatsız tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Mikail K., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Genç kızın cenazesi ise o daha 52 günlükken cinayete kurban giden babasının yanına defnedilmişti.

"Sevdiğim kadına son kez sarılamadım"

Olayla ilgili açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Mikail K., Sibel Kayman'ı büyüten ailesi ve taraf avukatları katıldı. Sanık önceki savunmalarını tekrar ederek, Sibel'in kıskançlık sebebiyle kendini vurduğunu iddia etti. Sanık, "11 ay önce ne ifade verdiysem aynı şeyi anlatıyorum, farklı bir şey yok. Olay günü alkollüydüm ancak ifadem aynıdır. Suçlamayı kabul etmiyorum, Sibel'i ben vurmadım. Olay sonrasında sevdiğim kadın yaşasın diye çaba verdim. Sevdiğim kadına son kez sarılamadım. Tahliyemi talep ediyorum. Tahliye olup Sibel'in kabrine gitmek istiyorum" dedi.

"Maktulün vücudundaki mermi giriş ve çıkışan bakıldığında Sibel'in kendisini vurması mümkün değildir"

Sibel Kayman'ın aile avukatı Hüseyin Acurman, sanığın olay günü çok fazla alkollü olduğunu, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini dile getirerek "Maktulün vücudundaki mermi giriş ve çıkışan bakıldığında Sibel'in kendisini vurması mümkün değildir" şeklinde konuştu.

Sanık avukatı Mahmut Cengiz Sarıbay ise "Sanığın tek kurşunla hem kendini yaralanıp hem de sevgilisini öldürmesi mümkün değildir" diyerek suçlamayı kabul etmedi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis

Mahkeme heyeti, sanığa "kadına karşı kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca sanık, ruhsatsız silah bulundurmaktan da ceza aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kıskançlık Cinayeti: Sanık Ağırlaştırılmış Müebbet Aldı - Son Dakika

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