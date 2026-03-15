Kıskançlık Kavgası Kanlı Bitti - Son Dakika
Kıskançlık Kavgası Kanlı Bitti

15.03.2026 16:21
Samsun'da iki kadın arasındaki kıskançlık yüzünden tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Samsun'un Atakum ilçesinde aynı rezidansta yaşayan iki kadın arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma kanlı biterken, komşunu yüzünden bıçaklayan kadın mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aynı rezidansta altlı üstlü komşu olarak yaşayan E.E.(26) ile K.N.Y.(23) arasında, aynı kişiye aşık oldukları gerekçesiyle husumet oluştu. Şüpheli E.E., eski erkek arkadaşı U.C.İ.'nin (24) K.N.Y.'nin evinde olduğunu öğrenince elinde bıçak gece yarısı evin kapısına dayanıp zile bastı. E.E. ile kapıyı açan K.N.Y. arasında kıskançlık yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. E.E. bıçakla K.N.Y.yi faça şeklinde yüzünden yaraladı.K.N.Y. de E.E.yi kolundan ısırdı. Yaralı E.E. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, E.E., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan E.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.E., mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Advertisement
