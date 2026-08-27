Kemaliye’de köy yangınında 10 ev hasar gördü

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Kışlacık köyünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 ev hasar gördü.

Kışlacık köyünde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kemaliye, Arapgir ve Ağın belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ve vatandaşların desteğiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yangının ardından Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Kışlacık Köyü'ne giderek olay yerinde incelemelerde bulundu. Arıkan, ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Köyde hasar tespit çalışmalarına başlanacağı, yangından etkilenen vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için ilgili kurumlarca çalışma yürütüleceği bildirildi.