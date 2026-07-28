Kıvılcım Yangına Sebep Oldu
Bilecik'te elektrik direğinden çıkan kıvılcım orman yangınına yol açtı. İki kare iptal edildi.
Bugün saat 11.20'de Bilecik mahreçli servis edilen "Elektrik direğinden çıkan kıvılcım orman yangınına sebep oldu" başlıklı haberimizde yer alan 2 kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberdeki mevcut karenin kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.
Kaynak: İHA
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