Tatil için geldiği Bodrum'da kaçırılıyordu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde tatil yapan Paraguay uyruklu kadın turist, bir eğlence mekanından çıktığı sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından zorla motosiklete bindirilmeye çalışıldı. İddiaya göre, hareket halindeki motosikletten atlayarak şüphelinin elinden kurtuldu.

MOTOSİKLETTEN DÜŞÜP YARALANDI

Asfalta düşerek yaralanan turist, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi tespit edip yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak geniş çaplı çalışma başlattı.