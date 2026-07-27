Kabalı Köyü\'nde Meyvecilik Projesi Başarıyla Uygulanıyor

Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Kabalı köyünde 2009 yılında hayata geçirilen Kabalı Meyvecilik Projesi, köyün refah seviyesini değiştirdi. Kuru tarımla geçimini sağlamaya çalışan köy halkı, meyvecilik yatırımıyla birlikte hem ekonomik hem de sosyal anlamda yeni bir döneme girdi. Bir zamanlar göç veren köyde bugün işsizlik sorunu büyük ölçüde ortadan kalkarken, gençler kendi köylerinde çalışıp geleceklerini kurabiliyor.

Projenin kurucularından, Kabalı köyü eski muhtarı Hüseyin Ünal, projenin başlangıç sürecini şu sözlerle anlattı: "Projeye 2009'da başladık, Kabalı Meyvecilik Projesi'ne. İlçemize bir kaymakam geldi. Kaymakam Bey toplantı yaptı. İsmail Şanlı kaymakamımız. 'Ne yaparsınız?' dediğinde, 'Kuru tarım yapıyoruz, arpa, buğday ekiyoruz' dedik. Dedi ki, 'Bu tür şeylerin size bir getirisi oluyor mu?' 'Hayır' dedim. 'Her sene bir tane inek, dana satıyoruz, onunla mazot paramızı karşılıyoruz.' Onun için ne doyuruyordu ne de açlığı öldürüyordu.Yine de atadan gördüğümüz işi yapıyorduk. Kaymakam Bey, 'O zaman bir proje yapalım. Arazileri toplulaştıralım. Bir araya gelirseniz küçük ölçekli üretim zarar etmez' dedi. Ben de 'Bunu ben yaparım' dedim. 35 muhtarın olduğu toplantıda söz aldım. Köyüme geldim, köylülerimi topladım."

Göç veren köy, üretim merkezi haline geldi

Ünal, o dönem yaklaşık bin 200-bin 300 nüfuslu olan Kabalı köyünün sürekli göç verdiğini belirterek, köylüleri projeye ikna etmek için yoğun çaba harcadıklarını söyledi ve "O zaman köyümüz büyük bir köydü ama hep göç veriyorduk. İstanbul'a, Ankara'ya insanlar gidiyordu. Ben de köylüme, 'Neden gidelim, toprağımız var' dedim. Göç olduğu için tarlaların çoğu boş duruyordu. Yaklaşık yüzde 70 oranında muvafakat aldım. Sonra diğerleri de projeye dahil oldu" dedi.

10 bin dönümde üretim başladı

Projenin uygulanma sürecinin kolay olmadığını dile getiren Ünal, ilk etapta 5 bin 640 dönüm arazinin üretime kazandırıldığını ifade etti. Ünal, "Kaymakam Bey'in desteğiyle bir aile şirketi kurduk. Daha sonra uzun yıllar kooperatif başkanlığı yaptım. Köyümüzün toplam arazisi 10 bin 540 dönüm. Projeyi iki etaba böldük. İlk etapta 5 bin 640 dönümü faaliyete geçirdik. Kağıt üzerinde kolay görünüyordu ama uygulamada çok zorlandık. İhaleler yapıldı, çalışmalar başladı."

"İşsizlik bitti, refah seviyesi yükseldi"

Projenin köydeki ekonomik ve sosyal yapıyı değiştirdiğini vurgulayan Ünal, gençlerin artık köylerinde çalışabildiğini söyledi ve "İnsanların refah seviyesi yükseldi. Kabalı Köyü'nde işsizlik sorunu çözüldü. Bugün 15 yaşından büyük gençlerimiz hasat döneminde gelip çalışıyor. Öğrencilerimiz okullar tatil olunca burada çalışıyor. Kızlarımız kendi çeyizlerini alıyor, gençlerimiz evlenebiliyor. Burada çalışırken birbirlerini tanıyorlar. Köyümüzde sosyal hayat da canlandı" cümlelerini kullandı.

"Varlık barıştırır, yokluk dövüştürür"

Köyde ekonomik gelişmeyle birlikte sosyal huzurun da arttığını belirten Ünal, projenin tüm köylere örnek olmasını istedi ve şu cümleleri ekledi: "Köyümüzün işsizlik sorununu çözdük. Varlık barıştırır, yokluk dövüştürür. Ben 2010'dan beri köyümde boşanma dilekçesi verildiğini pek görmedim. Herkesin işi var. Kavga yok, gürültü yok. Sabah çocuklarını okula gönderen kadın, erkek herkes işe geliyor. Çok güzel bir şey. Her köyde olmasını istiyorum. Dönemin siyasetçilerine, valilerimize ve kaymakamlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu bölgede herkesin köyünde böyle projeler olsun."