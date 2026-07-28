Nizip'te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan tarla yangınına müdahale eden kişi yaşamını yitirdi.

YANGINA İLK MÜDAHALEYİ TARLA SAHİBİ YAPTI

İlçeye bağlı Yukarı Çardak Mahallesi'nde Antep fıstığı bahçesinin bulunduğu tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden tarla sahibi Yasin O. (55), alevlerin bahçesine zarar vermesini önlemek amacıyla yangına müdahale etti.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki alanlara sıçramadan söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından Yasin O, arazisinin yakınındaki alanda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yasin O'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yasin O'nun kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.