Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti\'ye geçecek

Gazeteci Nevşin Mengü, CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın 14 Ağustos’ta AK Parti’ye geçeceğini iddia etti. Mengü, Tugay’ın yanında 3 ilçe belediye başkanını da götüreceğini öne sürerek siyaset gündeminde büyük bir tartışma başlattı.

"AK PARTİ'NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE GEÇİYOR"

Mengü, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü olan 14 Ağustos’ta AK Parti’ye geçecek. Yanında da 3 ilçe belediye başkanını götürecek.” ifadelerini kullandı.

"BİR SÜRE DAHA BELEDİYE HİZMETLERİNE ODAKLANACAĞIM"

Öte yandan Cemil Tugay geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, bir süre daha yoluna bağımsız devam edeceğini söylemişti. Tugay, "Bir süre daha bağımsız kalma ve belediye hizmetlerine odaklanma niyetindeyim" demişti.

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Tugay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ü 'kesin ihraç' talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 18 Haziran'da CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.