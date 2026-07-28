İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu - Son Dakika
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İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu

İnegöl\'de 2 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu
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BURSA’nın İnegöl ilçesinde site içerisinde oynarken bir anda kaybolan ve yaklaşık bir saatlik aramanın ardından yüzme havuzunda hareketsiz halde bulunan 2 yaşındaki Kadir Tohum, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitede oynarken kaybolan 2 yaşındaki Kadir Tohum, yaklaşık bir saat süren aramanın ardından sitenin yüzme havuzunda hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamazken, acılı annenin 'Kadir çık annem oradan' feryatları yürek dağladı.

SİTEDE OYNARKEN GÖZDEN KAYBOLDU

Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi 197. Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Kadir Tohum, evinin yakınlarındaki sitede oynarken gözden kayboldu. Çocuğun yerinde olmadığını fark eden ailesi ve mahalle sakinleri, Kadir'i bulabilmek için çevrede seferber oldu. Yaklaşık bir saat süren endişeli arama çalışmalarının ardından Kadir, sitenin ortak kullanım alanındaki yüzme havuzunun içerisinde hareketsiz şekilde bulundu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Su altından çıkarılan çocuk için sitede ikamet eden Acil Servis Uzmanı Timur Saraç hemen ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kalbinin durduğunu belirlediği küçük çocuğa olay yerinde kalp masajı yapıldı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Tohum, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata döndürülemedi.

"KADİR ÇIK ANNEM ORADAN"

Ölüm haberini alarak hastaneye koşan anne Şahade Tohum ile baba Mehmet Tohum sinir krizi geçirdi. Hastanenin müdahale odasının girişinde yere yığılan anne Şahade Tohum'un gözyaşları içerisinde "Kadir çık annem oradan" diyerek feryatları yürek dağladı. Küçük çocuğun cansız bedeni, savcılığın olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk havuzda ölü bulundu - Son Dakika

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