Kıyafetlerine emdirilmiş 12.5 kilo metamfetamin ele geçirildi

26.05.2026 21:44  Güncelleme: 21:49
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde narkotik polisi, şehirler arası yolcu otobüsünde yabancı uyruklu bir şahsın üzerinde ve valizinde kıyafetlere emdirilmiş 12.5 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik devam ediyor. Yüksekova ilçeside gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, şehirlerarası yolcu otobüsünde yabancı uyruklu bir şahsın üzerinde ve valizinde yapılan aramada kıyafetlere emdirilmiş halde 12.5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

