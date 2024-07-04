Kız arkadaşını sokak ortasında böyle darp etti - Son Dakika
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Kız arkadaşını sokak ortasında böyle darp etti

Bursa'da kız arkadaşıyla kavga eden bir genç, kavgayı ayırmak isteyen başka bir kişi tarafından boğazından bıçaklandı. O anlar kameraya yansırken, hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

04.07.2024 19:54
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Kız arkadaşını sokak ortasında böyle darp etti

Kız arkadaşını darp eden gencin boğazından bıçaklanma anı kameraya yansıdı

Kavgayı ayırmak için geldi, kız arkadaşıyla kavga eden genci boğazından yaraladı

BURSA - Bursa'da kız arkadaşıyla kavga eden kişi, kavgayı ayırmak isteyen başka bir kişi tarafından boğazından bıçaklandı. O anlar kameraya yansırken, hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Merkez, Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi Dilek Sokak üzerinde kız arkadaşıyla tartışan Yusuf G., tartışmanın büyümesiyle kız arkadaşını sokak arasında darp etmeye başladı. Kavgayı apartmandan gören Erhan Ş., genç kızın darp edildiğini görüne hemen aşağı inip yardım etmek istedi. Fakat duruma daha da öfkelenen Yusuf G., kavgayı ayırmak isteyen Erhan Ş.'ye küfürler savurdu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Erhan Ş., Yusuf G.'yi boğazından bıçakla yaradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı genci Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yusuf G.'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan Erhan Ş.'yi kısa sürede yakaladı.

Olayla ilgili tahkikat sürerken, kavga anı ise kameraya anbean yansıdı.

Kaynak: İHA

Kavga, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kız arkadaşını sokak ortasında böyle darp etti - Son Dakika

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