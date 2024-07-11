Kız meselesi yüzünden gençler birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Kız meselesi yüzünden gençler birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıkan kavgada 7 genç birbirine girdi. Kavgada bıçaklar da çekildi ve 18 yaşındaki Mehmet Ali Dertli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İki grup arasında çıkan kavgada kızlar da yer aldı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve ağır yaralanan Mehmet Ali Dertli hayatını kaybetti. İnceleme başlatıldı.

11.07.2024 02:07
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Kız meselesi yüzünden gençler birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı

İkisi kız, toplam yedi gencin karıştığı kavgada 18 yaşındaki Mehmet hayatını kaybetti

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde kız meselesi sebebi ile çıktığı iddia edilen kavgada 7 genç birbirine girdi. Bıçakların da çekildiği olay esnasında 18 yaşındaki Mehmet Ali Dertli hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

İddiaya göre kavga, iki grup arasında kız meselesi sebebi ile çıktı. A.Y. ile A.T. ve N.Ş. isimli iki kızın da karıştığı kavgada bıçaklar çekildi. 2'si kız olmak üzere toplam 7 gencin karıştığı bıçaklı kavga esnasında Mehmet Ali Dertli, A.Y., A.C.D. ve E.Ü. yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kavgada ağır yaralanan 18 yaşındaki Mehmet Ali Dertli ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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