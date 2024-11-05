Kız Yurdunda Cinsel Taciz İddiası: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Kız Yurdunda Cinsel Taciz İddiası: Zanlı Tutuklandı

Kilis'teki KYK yurdunda part-time çalışan öğrenciyi taciz eden mutfak sorumlusuna tutuklama.

05.11.2024 16:11
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Kilis'te 750 kişilik KYK kız öğrenci yurdunda part-time olarak çalışan öğrencinin cinsel tacize uğradığı iddiasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Olay, Kilis merkezde bulunan 750 kişilik KYK kız öğrenci yurdunda 1 Kasım'da meydana geldi. Yurdun mutfak bölümünde part-time olarak çalışan kız öğrenci, iddiaya göre asansör ile zemin kata indiğinde mutfak sorumlusunun cinsel tacizine uğradı. Olayın ardından kız öğrenci İ.Ö. bağırmaya başlayınca şüpheli M.K., "Bilerek yapmadım sadece elim değdi" diyerek kendini savundu. Bunun üzerine kız öğrenci yurdu terk etti.

Olayın ardından gözaltına alınan M.K. tutuklanırken yurdun bahçesinde toplanan öğrenciler olayı protesto etti. Öğrenciler, "Kilis uyuma kardeşine sahip çık" şeklinde sloganlar attı.

Olayın yaşandığı yurda gelen Kilis Valisi Tahir Şahin, slogan atan öğrencileri sakinleştirmeye çalışarak, "Ben sizin yanınızdayım, suçlular elbette cezasız kalmayacak. Hava çok soğuk, siz içeriye girin, hasta olacaksınız, sınavlarınıza çalışın. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Siz bana güvenin, olayın takipçisi olacağız" dedi.

Valilikten açıklama

Konuyla ilgili Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, "01.11.2024 günü Kilis 750 kişilik KYK Kız Yurdumuzun yemekhanesinde çalışan ve Kilis 7 Aralık Üniversitesinde öğrenci olan İ.Ö. isimli genç kızımız aynı yurtta görevli şüpheli M.K.'nın cinsel tacizine uğramıştır. Şüpheli 02.11.2024 günü adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KİLİS

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Hukuk, kilis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kız Yurdunda Cinsel Taciz İddiası: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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