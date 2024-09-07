Sinir Krizi Aracın Kapısını Yumrukladı - Son Dakika
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Sinir Krizi Aracın Kapısını Yumrukladı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yanındaki kıza sinirlenen çocuk, çöp konteynerini tekmelikten sonra başkasının yeni aldığı aracı yumruklayarak maddi hasar verdi. Aracı çocuklarının ve kendisinin birikimiyle aldığını belirten araç sahibi şikayetçi oldu.

07.09.2024 20:38
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Kıza sinirlendi, başkasının yeni aldığı aracını yumrukladı

Araç sahibi: "Aracı çocuklarımın ve kendimin birikimiyle aldık"

"Karşısında insan varmış gibi 5-6 kere vurmuş"

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde yanındaki kıza sinirlenen çocuk, çöp konteynerini tekmelikten sonra başkasının yeni aldığı aracı yumruklayarak maddi hasar verdi. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken araç sahibi şahıstan şikayetçi oldu.

Aziziye Mahallesi 350. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yanındaki kıza sinirlenen çocuk, çöp konteynerini tekmelikten sonra Cemil Tanar isimli kişinin sıfır aldığı otomobilini yumruklayarak maddi hasar verdi. Tanar, yaşanan olayları güvenlik kamerasından izlediği anlarda ise hayretlere düştü. Başına gelen olayı anlatan Tanar, "Araca karşsında bir insan varmış gibi kavga eder gibi 5-6 defa vuruyor ve çekip gidiyor. Balkonda otururken bir ses çıktı. Baktığımda bir şahıs çöp konteynerini tekmeliyordu. İki kişi birbirine bağırıyordu. Aşağıya indiğimizde bir çocuk aracımıza vurduklarını söyledi. Aracımıza baktık, durumu görünce peşlerinden gittik ama şahısları bulamadık. Polisi aradık ve şikayetçi olduk. Aracı çocuklarımın ve kendimin birikimiyle Perşembe akşamı aldık, evimize geldik ve bir gün sonra Cuma günü de başımıza bu geldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın sevincini yaşayamadan başımıza bunlar geldi" dedi.

Kaynak: İHA

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