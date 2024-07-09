Kızılca Köyü Camiinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Dumlupınar ilçesi Kızılca Köyü Camiinin mihrap bölümünde elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın sonucu caminin mihrap bölümü tamamen yandı. Kızılca Köyü Camiinde incelemelerde bulunan İlçe Müftüsü M. Emin Olgun, Müftülük olarak mihrap bölümü yangından zarar gören camiye her türlü desteği vereceklerini belirtti. Müftü Olgun," Başta Kızılca Köyü Camii İmam Hatibi Süleyman Demir ve onun nezdinde tüm Kızılca Köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah vatanımızı ve milletimizi her türlü afetten ve musibetten muhafaza eylesin" dedi. - KÜTAHYA