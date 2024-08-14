Kızılcahamam'da ahşap bina ve samanlık yandı - Son Dakika
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Kızılcahamam'da ahşap bina ve samanlık yandı

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde ahşap bir bina ve yanındaki samanlık elektrik kontağından çıkan yangın sonucu tamamen yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve can kaybı yaşanmadı.

14.08.2024 17:59  Güncelleme: 18:03
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Kızılcahamam'da ahşap bina ve samanlık yandı

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde ahşap bina tamamen yandı.

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam İlçesi Beşkonak Mahallesinde ahşap bir binada elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın kısa sürede büyüdü. Ahşap binadaki yangın yan tarafta bulunan samanlığa da sıçradı. Yangın sonucu ahşap bina ve samanlık tamamen yangdı. Yangın Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken can kaybı olmaması sevindirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kızılcahamam'da ahşap bina ve samanlık yandı - Son Dakika

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