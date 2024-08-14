Kızılcahamam'da ahşap bina ve samanlık yandı
ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde ahşap bina tamamen yandı.
Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam İlçesi Beşkonak Mahallesinde ahşap bir binada elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın kısa sürede büyüdü. Ahşap binadaki yangın yan tarafta bulunan samanlığa da sıçradı. Yangın sonucu ahşap bina ve samanlık tamamen yangdı. Yangın Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken can kaybı olmaması sevindirdi.
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