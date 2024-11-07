Kızılçukur Köyü\'nde Yangın

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kızılçukur köyündeki yangında ilk belirlemelere göre, bir çok ev, samanlık ve ahırın alevlere teslim olduğu bildirildi.

Tavşanlı ilçesine 42 kilometre mesafede bulunan Kızılçukur köyündeki çöplükte yangın çıktı. Yangın kısa sürede ev, samanlık ve ahırlara sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine köye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangınları söndürme çalışmasına başladığı öğrenildi. - KÜTAHYA