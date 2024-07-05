Kızılırmak Nehri\'nde çıkan yangında 700 dönüm alan zarar gördü

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Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde Kızılırmak Nehri yatağında çıkan yangında 700 dönüm alanın zarar gördüğü kaydedildi.

Kızılırmak Kaymakamlığı, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak yatağında dün çıkan yangının bilançosunu açıkladı. Açıklamada, 8 saatlik çalışma ile yangının kontrol altına alındığı ve 700 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangın esnasında hiçbir can ve mal kaybının yaşanmadığının belirtiliği açıklamada, "Sayın Valimiz Mustafa Fırat Taşolar olay yerinde ekiplerimizi ziyaret ederek konu hakkında bilgi almıştır. Son günlerde yangın olaylarının artış göstermesi son derece can sıkıcı hal almıştır. İlçemizin doğal alanlarının katledilmesi kabul edilir değildir. İlçemizin geleceği olan doğal alanlarımıza çıkarları doğrultusunda zarar veren şahıs ya da şahısların gerekli cezaları alması için titizlikle mücadele vereceğimizden değerli Kızılırmaklı hemşerilerimizin hiç şüphesi olmasın. Olay esnasında personeli ile yardıma gelen Yapraklı Kaymakamlığına, Sungurlu Belediyesine, İskilip Belediyesine, Eldivan Belediyesine, AFAD'a ve Tarım Orman İl Müdürlüğüne üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - ÇANKIRI