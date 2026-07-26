Kızılırmak Nehri\'nde Trajik Ölüm

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde çıkan kavgada darbedilen alkollü şahıs, olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken Kızılırmak Nehri'ne düşerek hayatını kaybetti. Nehirde arama yapan "kurbağa adamlar", şahsın cansız bedenini 3 metre derinlikte bulurken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Bahşılı ilçesi Yeşil Vadi Caddesi üzerindeki Irmak Kenarı Mesire Alanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamelyada birlikte alkol alan Ertuğrul Altan (37) ile Ö.Y. (29) ve D.Y. (34) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Y. ve D.Y.'nin Altan'ı darbettiği iddia edildi. Kavganın ardından kamelyadan uzaklaşmaya çalışan Altan, dengesini kaybederek Kızılırmak Nehri'ne düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı polis dalgıçlar tarafından nehirde arama çalışması başlatıldı. Altan'ın cansız bedeni, yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından düştüğü noktanın 30 metre ilerisinde, suyun 3 metre derinliğinde bulundu. Sudan çıkarılan Altan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheliler Ö.Y. ve D.Y. gözaltına alındı.