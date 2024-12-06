Mardin'in Kızıltepe ilçesinde haber alınamayan 61 yaşındaki Eyüp Sabri Bilen, evinde ölü bulundu.
İpekyolu Mahallesi Sidar Apartmanı'nın 6. katında yaşayan Eyüp Sabri Bilen'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler Bilen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Bilen'in kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kızıltepe'de 61 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
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