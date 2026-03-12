Kızıltepe'de ailenin cinayeti: Sanığa ağır ceza talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızıltepe'de ailenin cinayeti: Sanığa ağır ceza talebi

Kızıltepe\'de ailenin cinayeti: Sanığa ağır ceza talebi
12.03.2026 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Kızıltepe'de ailenin öldürüldüğü davada sanık Mirhan C. hakkında ağır ceza istendi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çift ile 5 yaşındaki kızlarının öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi. Tutuklu sanık Mirhan C. hakkında 3 ayrı suçtan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, 25 Kasım 2025'te Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya (33) ile 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya'nın evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasının ardından başlatıldı.

Hazırlanan iddianame Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, aileden uzun süre haber alamayan yakınlarının durumu komşuları Mirhan C.'ye bildirdiği, Mirhan C.'nin bina yöneticisi ve mahalle muhtarıyla birlikte eve gittiği belirtildi. Kapının açılmasının ardından üç kişinin salonda başlarından silahla vurulmuş halde bulunduğu, yapılan ihbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde sanık Mirhan C. ile Kaya çifti arasında daha önce yaşanan bir olay nedeniyle husumet oluştuğu tespit edildi. İddianamede, bir süre önce kaybolduğu öne sürülen altın bilezikler nedeniyle taraflar arasında tartışma yaşandığı ve bu durumun aralarında gerginliğe neden olduğu bilgisine yer verildi.

"Silahı olaydan önce temin etmiş"

İddianamede yer alan bilgilere göre Mirhan C.'nin olaydan birkaç gün önce suçta kullandığı tabanca ve mermileri temin ettiği, olay günü ailenin yaşadığı eve giderek Mehmet Kaya, Berna Kaya ve Samyeli Kaya'ya ateş ettiği değerlendirildi. Olayın ardından sanığın evde bulunan bazı değerli eşyaları ve parayı alarak ikametten ayrıldığı, suçta kullanılan silahı ise saklamaya çalıştığı belirtildi. İddianamede, Mirhan C.'nin olaydan sonra arkadaşları Bünyamin K. ve Vedat E. ile görüştüğü, suçta kullanılan tabancanın saklanması ve bazı delillerin ortadan kaldırılması için birlikte hareket ettikleri yönünde tespitlere yer verildi.

İstenen ceza

Savcılık, sanık Mirhan C. hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'ruhsatsız ateşli silah bulundurma' ve 'konutta gece vakti silahla yağma' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep etti. Diğer tutuklu sanıklar Bünyamin K. ile Vedat E. hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte sanıkların yargılanmasına Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. İlk duruşma 29 Haziran 2026 tarihinde görülecek.

25 Kasım 2025'te Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana gelmiş, Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya, birlikte yaşadıkları evde ölü bulunmuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kızıltepe, 3. Sayfa, Cinayet, Mardin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kızıltepe'de ailenin cinayeti: Sanığa ağır ceza talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni On binler akın etti İran'dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni! On binler akın etti
İçişleri Bakanı Çiftçi: TŞOF tarafından verilen plakalara cezai işlem uygulanmayacak İçişleri Bakanı Çiftçi: TŞOF tarafından verilen plakalara cezai işlem uygulanmayacak
İran işi şova döktü “İşte sonuçları“ deyip bu kareleri yayınladılar İran işi şova döktü! "İşte sonuçları" deyip bu kareleri yayınladılar
Konya’da öğrenci servisiyle otobüs çarpıştı: 26 yaralı Konya'da öğrenci servisiyle otobüs çarpıştı: 26 yaralı
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İstanbul’da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu

12:09
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı MSB açıklık getirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
12:05
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkarak veriler işte en yaşlı il
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkarak veriler! işte en yaşlı il
11:37
Rusya’dan İran’a savaş kazandıracak destek İHA taktikleri vermişler
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler
11:21
“Eşim intihar etti“ demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
"Eşim intihar etti" demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
11:16
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 12:39:24. #7.13#
SON DAKİKA: Kızıltepe'de ailenin cinayeti: Sanığa ağır ceza talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.