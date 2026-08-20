Kızıltepe'de Ambulans ve Otomobil Çarpıştı
Kızıltepe'de meydana gelen kazada ölen veya yaralanan olmadı, maddi hasar oluştu.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ambulans ile otomobil çarpıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza, gece saatlerinde Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil ile ambulans çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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