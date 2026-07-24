Kızıltepe\'de Depoda Yangın

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir depoda çıkan yangında iş makinesi hasar gördü.

Yangın, Akdoğan Yolu üzerindeki Buğday Pazarı'nda bulunan bir deponun içinde çıktı. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenle iş makinesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında depoda bulunan iş makinesi zarar gördü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.