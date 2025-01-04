Kızıltepe\'de Ev Yangını Kontrol Altında

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesinde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra ekipler soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. - MARDİN