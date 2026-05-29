Kızıltepe'de Kaydıraktan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaydıraktan düşen 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Kızıltepe ilçesine bağlı Alakuş Mahallesi'nde parkta oynadığı sırada yaklaşık 2 metre yükseklikteki kaydıraktan düşen A.A.Y. (8) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
