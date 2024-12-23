Mardin'in Kızıltepe ilçesinde başı teneke kutusuna sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Köprübaşı Mahallesi'nde mahalle sakinleri başı tenekeye sıkışan bir köpeği fark etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, başı tenekeye sıkışan köpeği kurtararak doğaya saldı.
Mahalle sakinleri ekiplere teşekkür etti. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kızıltepe'de Sıkışan Köpek Kurtarıldı - Son Dakika
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