Kızıltepe'de Tır KGYS Direğine Çarptı - Son Dakika
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Kızıltepe'de Tır KGYS Direğine Çarptı

Kızıltepe\'de Tır KGYS Direğine Çarptı

Mardin Kızıltepe'de tırın KGYS direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

19.03.2025 12:01
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde KGYS direğine çarpan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kızıltepe- Viranşehir yolu Akziyaret Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan 47 ADC 117 plakalı tır, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarparak devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kızıltepe'de Tır KGYS Direğine Çarptı - Son Dakika

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