Kızıltepe\'de Tırla Çarpışan Tanker Sürücüsü Yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tıra çarpan tanker sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İpek Mahallesi çevre yolu üzerinde 33 BAM 72 plakalı tanker, 63 DT 191 plakalı tıra çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada tanker sürücüsü M.K. (45) yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN