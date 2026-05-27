Kızıltepe\'de Yangın Söndürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Şahkulubey Mahallesi'nde beyaz eşya tamiri yapan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
