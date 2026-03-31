Kızıltepe\'de Yıldırım Ağaçı İkiye Ayırdı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında yıldırımın isabet ettiği ağaç ortadan ikiye bölündü.
Günlüce Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yağışla birlikte düşen yıldırım mahallede bulunan bir dut ağacına isabet etti. Yıldırımın etkisiyle ağaç ikiye ayrıldı. Olayda yaralanan olmazken, mahallede kısa süreli panik yaşandı. Yetkililer, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. - MARDİN
