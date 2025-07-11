Mersin'de bulunan Kızkalesi'nde yaşanan paraşüt kazasında 2 kişi yaralandı.
Olay, akşam üzeri Erdemli ilçesindeki Kızkalesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, tatilcilerin bindiği ve tekneyle çekilerek havalandırılan paraşütlerden biri direğe çarparak düştü. Paraşütte bulunan 2 tatilci yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kızkalesi'nde Paraşüt Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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