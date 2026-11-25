Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Polis Genel Müdürlüğü, kadına yönelik suçların bu yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,78 oranında azaldığını duyurdu.

KKTC'de kadına yönelik suçlarda düşüş yaşandı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle KKTC Polis Genel Müdürlüğü, ülkedeki kadına yönelik şiddet suçlarına dair istatistikleri kamuoyuna açıkladı. Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubelerine kadına yönelik suçlarla ilgili yapılan şikayetler, 1 Ocak-31 Ekim 2026 tarihleri arasında 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 4,78 azaldı. Açıklamada, "Ancak kadına şiddet konularında polise yansıyan önemli suç türleri incelendiğinde cinayet suçları 2025 yılında sıfır iken, 2026 yılında 2'ye, özel hayatın gizliliğini ihlal suçları 9'dan 16'ya, cinsel taciz suçları ise 6'dan 25'e yükselmiştir. Diğer yandan vahim zarar suçları 13'ten 8'e, zorla insan kaçırma suçları 4'ten 1'e, cinsel saldırı suçları ise 4'ten 1'e düşmüştür" denildi.

Polis Genel Müdürlüğü'ne iletilen kadına yönelik şiddet konularındaki tüm şikayet ve başvuruların anında değerlendirildiği, hassasiyetle soruşturulduğu ve gerekli yasal işlemlerin süratle yapıldığı belirtilen açıklamada, "Polis Genel Müdürlüğü olarak kadına yönelik şiddet suçlarıyla mücadelemiz, ilgili paydaşlarla iş birliği içerisinde ve sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda aynı kararlılık ve hassasiyetle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.

"Öğrettiklerimiz, söylediklerimizden ziyade yaptıklarımız ve yapmadıklarımızdır"

Bu arada KKTC Cumhurbaşkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajda kadına yönelik şiddetle mücadelede ailelerin ve özellikle babaların sorumluluğuna dikkat çekilerek, "Kadına yönelik şiddetin faili erkek. Maalesef gerçek bu. Şiddet, medeniyet kaybıdır, uygarlıktan uzaklaşmaktır" denildi.

Mesajda, kadına yönelik şiddetin tek sebebinin erkek çocukların aile içerisinde öğrendiği olumsuz davranışlar olmadığı belirtilerek, "Ama özellikle biz babaların oğullarımıza ne öğrettiğimiz de önemlidir. Unutmamak zorundayız ki öğrettiklerimiz, söylediklerimizden ziyade yaptıklarımız ve yapmadıklarımızdır" ifadeleri kullanıldı.

Mesajda, Kıbrıs Türk halkının her türlü şiddetten arınması gerektiği vurgulanarak, "Kıbrıs Türk halkı uygarlığı seçmiştir. Bunun birinci gereği, şiddetin her türlüsünden, özelde kadına yönelik şiddetten arınmaktır. Asla unutmayalım. Çocuklarımıza şiddetin olağanlaştığı, medeniyetten uzak bir yaşamı değil, sevgiyi, saygıyı, uygarlığı miras bırakmak yükümlülüğümüzdür" ifadelerine yer verildi.