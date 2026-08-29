KKTC’de şiddetli yağış, dolu ve fırtınaya karşı turuncu alarm

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olması beklenen şiddetli gök gürültülü fırtına, kuvvetli yağış, dolu ve güçlü rüzgar nedeniyle Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı "turuncu uyarı" yayımladı. Girne'de olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlara kırmızı bayrak çekilirken, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu, deniz üzerinde hortum görüntülendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşlara yönelik "turuncu uyarı" yayımladı. Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada, yerel saat ile 10.00-19.00 arasında ülkenin bazı bölgelerinde şiddetli gök gürültülü fırtına, kuvvetli yağış, dolu ve güçlü rüzgarların etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri istenirken, su baskını yaşanan veya suyla kaplı yollardan kesinlikle geçilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu. Bodrum katlar ile düşük kotlu ve su baskını riski bulunan alanlardan da uzak durulması istendi.

Öte yandan yerel kaynaklara göre Güzelyurt bölgesinde de şiddetli rüzgar nedeniyle Güzelyurt-Kalkanlı yolunda bir ağaç devrildi ve yol trafik akışına kapatıldı. Başkent Lefkoşa ve çevresindeki çeşitli kesimlerde reklam panolarının uçtuğu belirtildi.

Girne'de tüm plajlara kırmızı bayrak

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşlara denize girmemeleri çağrısında bulundu. Şenkul, Girne'deki tüm plajlarda kırmızı bayrak çekildiğini açıklarken, belediye ekiplerinin meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli hazırlıkları yaptığını bildirdi.

Rum kesiminde dolu ve hortum

Olumsuz hava şartları Rum kesiminde de etkisini gösterdi. Şiddetli sağanak ve dolunun etkili olduğu bazı bölgelerde çapı 5 santimetreyi bulan dolu taneleri kaydedildi. Deniz üzerinde ise hortum oluştuğu görüntülendi. Yetkililerin olumsuz hava şartlarına karşı yaptığı uyarılar sürüyor.