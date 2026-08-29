KKTC’de şiddetli yağış, dolu ve fırtınaya karşı turuncu alarm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KKTC’de şiddetli yağış, dolu ve fırtınaya karşı turuncu alarm

KKTC’de şiddetli yağış, dolu ve fırtınaya karşı turuncu alarm
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC'de şiddetli gök gürültülü fırtına, kuvvetli yağış, dolu ve rüzgar için turuncu uyarı yapıldı; Girne'deki plajlara kırmızı bayrak çekildi. Rum kesiminde dolu etkili oldu, denizde hortum görüldü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olması beklenen şiddetli gök gürültülü fırtına, kuvvetli yağış, dolu ve güçlü rüzgar nedeniyle Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı "turuncu uyarı" yayımladı. Girne'de olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlara kırmızı bayrak çekilirken, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu, deniz üzerinde hortum görüntülendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşlara yönelik "turuncu uyarı" yayımladı. Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada, yerel saat ile 10.00-19.00 arasında ülkenin bazı bölgelerinde şiddetli gök gürültülü fırtına, kuvvetli yağış, dolu ve güçlü rüzgarların etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri istenirken, su baskını yaşanan veya suyla kaplı yollardan kesinlikle geçilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu. Bodrum katlar ile düşük kotlu ve su baskını riski bulunan alanlardan da uzak durulması istendi.

Öte yandan yerel kaynaklara göre Güzelyurt bölgesinde de şiddetli rüzgar nedeniyle Güzelyurt-Kalkanlı yolunda bir ağaç devrildi ve yol trafik akışına kapatıldı. Başkent Lefkoşa ve çevresindeki çeşitli kesimlerde reklam panolarının uçtuğu belirtildi.

Girne'de tüm plajlara kırmızı bayrak

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşlara denize girmemeleri çağrısında bulundu. Şenkul, Girne'deki tüm plajlarda kırmızı bayrak çekildiğini açıklarken, belediye ekiplerinin meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli hazırlıkları yaptığını bildirdi.

Rum kesiminde dolu ve hortum

Olumsuz hava şartları Rum kesiminde de etkisini gösterdi. Şiddetli sağanak ve dolunun etkili olduğu bazı bölgelerde çapı 5 santimetreyi bulan dolu taneleri kaydedildi. Deniz üzerinde ise hortum oluştuğu görüntülendi. Yetkililerin olumsuz hava şartlarına karşı yaptığı uyarılar sürüyor.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Güvenlik, 3. Sayfa, Fırtına, Fırtına, Kıbrıs, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa KKTC’de şiddetli yağış, dolu ve fırtınaya karşı turuncu alarm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziosmanpaşa’da katledilen kızın annesi konuştu Gaziosmanpaşa'da katledilen kızın annesi konuştu
Emine Erdoğan’dan duygulandıran Şule Yüksel Şenler mesajı Emine Erdoğan'dan duygulandıran Şule Yüksel Şenler mesajı
Bir il bu olayı konuşuyor 100 lira verdi, 8 milyon TL kazandı Bir il bu olayı konuşuyor! 100 lira verdi, 8 milyon TL kazandı
Erhan Çelik’ten Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben Ergen’i zora sokacak sözler Erhan Çelik'ten Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben Ergen'i zora sokacak sözler
Vicdanları yaralayan görüntü Neyse ki o zabıta için gereken yapıldı Vicdanları yaralayan görüntü! Neyse ki o zabıta için gereken yapıldı
“Masöz aranıyor” diyerek kadınları fuhuş ağına çekmişler 6 şüpheli yakalandı “Masöz aranıyor” diyerek kadınları fuhuş ağına çekmişler! 6 şüpheli yakalandı

11:17
Yarı fiyatına togg satılacak
Yarı fiyatına togg satılacak
10:32
İdris Naim Şahin için hesap zamanı İfadesine başvurulacak
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak
10:31
Almanlar, Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye’nin yükselişini böyle yazdılar
Almanlar, Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye'nin yükselişini böyle yazdılar
10:30
Yazar Murat Koparan villada ölü bulundu Eski eşiyle konuşurken...
Yazar Murat Koparan villada ölü bulundu! Eski eşiyle konuşurken...
10:29
Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti
Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti
10:12
Nepal’de can kaybı artıyor Bulunan cenazelerde kahreden detay
Nepal'de can kaybı artıyor! Bulunan cenazelerde kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 12:24:47. #7.12#
SON DAKİKA: KKTC’de şiddetli yağış, dolu ve fırtınaya karşı turuncu alarm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement