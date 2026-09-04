KKTC'deki gemi kazasında kaybolan Eskişehirli Elmas Demir'in cenazesi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KKTC'deki gemi kazasında kaybolan Eskişehirli Elmas Demir'in cenazesi bulundu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan 5 çocuk annesi Eskişehirli Elmas Demir'in (58) cenazesi bulundu. Demir'in cenazesi yarın öğle namazının ardından Eskişehir İlahiyat Camii'nde kılınacak cenaze namazıyla toprağa verilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarındaki gemi kazasında kaybolan 20 kişiden biri olan Eskişehirli Elmas Demir'in cenazesinin bulunduğu ve yarın Eskişehir'de getirilerek defnedileceği bildirildi.

Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora olmuş, kazada 12 kişi hayatını kaybederken 241 yolcu kurtarılmış, 16 kişi ise kaybolmuştu. Türk Silahlı Kuvveti ekiplerinin katılımı ile Eskişehirli 5 çocuk annesi Elmas Demir'in (58) de aralarında olduğu kayıp vatandaşların bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar sonucunda, Demir'in cenazesinin bulunduğu öğrenildi. Demir'in cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Eskişehir'deki İlahiyat Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Ulaşım, Kıbrıs, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa KKTC'deki gemi kazasında kaybolan Eskişehirli Elmas Demir'in cenazesi bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara’da sıra dışı misafir Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Marmara'da sıra dışı misafir! Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme Tanık olay anını canlandırdı Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Tanık olay anını canlandırdı
Fenerbahçe’ye UEFA’dan kötü haber gelebilir Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir
Tek tek tespit edildiler İsrail propagandasına göz açtırılmadı Tek tek tespit edildiler! İsrail propagandasına göz açtırılmadı
Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi Bakın nedeni neymiş Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi! Bakın nedeni neymiş
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek

13:09
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz’ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
13:04
Okul katliamı davasında ilk duruşma Anne ağladı, baba oğlunu suçladı
Okul katliamı davasında ilk duruşma! Anne ağladı, baba oğlunu suçladı
12:59
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları
12:30
Cemil Tugay, kendisine “Hımbıl“ diyen ismi kapıda karşıladı kulisler hareketlendi
Cemil Tugay, kendisine "Hımbıl" diyen ismi kapıda karşıladı; kulisler hareketlendi
11:11
İstanbul’u kana bulayacaktı İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
10:50
Gülşah’ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
Gülşah'ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 13:19:11. #7.13#
SON DAKİKA: KKTC'deki gemi kazasında kaybolan Eskişehirli Elmas Demir'in cenazesi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement