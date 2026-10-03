KKTC, Filo Jet'te bir naaş daha bulunduğunu, DNA çalışması başlatıldığını açıkladı

Kuzey Kıbrıs Tütrk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında "Filo Jet" yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Bulunan naaşın kimliğinin belirlenmesi amacıyla DNA çalışmalarına başlandı.

KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet gemi faciasında kayıp kişilere yönelik arama çalışmalarının aralıksız sürdüğü ve çalışmalar kapsamında 1 naaşa daha ulaşıldığı duyuruldu. Bulunan naaşın kimliğinin tespit edilmesi amacıyla gerekli DNA çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı. Facianın ilk gününden itibaren tüm kayıplara ulaşabilmek amacıyla devletin bütün imkanlarının devreye sokulduğu ve arama çalışmalarına hiç ara verilmediği vurgulandı. Açıklamada, "Tüm kayıplarımıza ulaşmak amacıyla devlet olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanıldı.

Son ulaşılan naaşın kimliği henüz belirlenmezken, faciada yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin güncellemenin DNA çalışmalarının ardından netleşmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Girne Limanı ile Mersin'in Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filo Jet, 30 Ağustos'ta Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön bölümünden su almaya başlamıştı. Girne Limanı'na geri dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 239 kişi kurtarılmıştı. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında geminin enkazına Girne açıklarında 554 metre derinlikte ulaşılmıştı. Faciada 18 kişi hayatını kaybederken, 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyordu.