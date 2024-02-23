KKTC Sahillerine Bir Cesedin Daha Vurmasıyla Kıyıya Vuran Ceset Sayısı 7\'ye Yükseldi

KKTC sahillerine bir cesedin daha vurmasıyla 8 Ocak-22 Şubat tarihleri arasında kıyıya vuran ceset sayısı 7'ye yükseldi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahillerinde bir cansız beden daha tespit edildi. Son tespit edilen cansız beden ile 8 Ocak-22 Şubat tarihleri arasında kıyıya vuran ceset sayısı 7'ye yükseldi. KKTC Polis Basın Subaylığı, dün Esentepe kıyısından yaklaşık 20 mil açıkta denizde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından cansız bir erkek bedeni bulunduğunu açıklayarak cansız bedenin kimlik tespitinin henüz yapılmadığını kaydetti. Sahillere vuran cansız bedenlerin Avrupa Birliği (AB) ya da GKRY tarafından Akdeniz'e açılan düzensiz göçmenlere ait olduğu düşünülüyor.
Ocak'ta 5 cansız beden
KKTC sahillerine 8, 14, 22 ve 31 Ocak tarihlerinde de 5 kişinin cansız bedeni tespit edilmişti. İlk ceset, 8 Ocak'ta yerel saatle 13.15 sıralarında Bafra oteller bölgesinde kayalıklar üzerinde bulunurken, çürümeye başlamış olan cansız bedenin bir kadına ait olduğu kaydedilmişti. İkinci ceset ise 14 Ocak'ta Dipkarpaz'da bulunmuştu. KKTC Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 09.30 sıralarında Dipkarpaz'daki Piknik Burnu mevkiinde kayalıklar üzerinde bulunan cesedin bir erkeğe ait olduğu ifade edilmişti. Üçüncü ceset de 22 Ocak'ta Dipkarpaz'ın Şelonez bölgesi olarak bilinen güney sahil şeridinde bulunmuştu. Polis, cesedin bir kadına ait olduğunu belirtmişti. Cansız bedenlerin kimlik teşhisinin yapılamadığı açıklanmıştı. Polis, 31 Ocak tarihinde de Girne'ye bağlı Çatalköy bölgesinde sahile vurmuş 2 erkek cesedi bulunduğunu bildirmişti.
Öte yandan, 5 Şubat tarihinde ise Dipkarpaz kuzey sahil şeridinde İncirler mevkiindeki sahil kenarında vücut bütünlüğü tamamen bozulmuş cansız beden bulunmuş ve kimlik tespiti yapılamamıştı. - LEFKOŞA
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