Klima Dükkanı Uyuşturucu İmalathanesi Çıktı

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Klima dükkanı görünümlü uyuşturucu imalathanesi

Jandarmanın ısrarlı takibi, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yoğun çalışmaları, Çerkezköy'deki klima işletmesi görünümlü bir uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat ekipleri, Kızılpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ile birlikte yürüttükleri operasyonla, İstanbul'dan Çerkezköy'e uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen H.A.'yı teknik takibe aldı. Günler süren takip ve araştırmalar sonucunda Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde operasyon düzenlendi.

Klima dükkanı görünümlü imalathane

Bağlık Mahallesi Demir Sokak'taki bir klima dükkanına yapılan baskında, dışarıdan klima işi yapılan bir işletme gibi görünen yerin aslında uyuşturucu imalathanesi olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, dükkanda özel düzeneklerle 62 saksıda Hint keneviri yetiştirildiğini ve bu bitkilerden bonzai yapımında kullanılan amfetaminle karıştırılarak farklı uyuşturucu türleri elde edildiğini tespit etti.

Ele geçirilen malzemeler

Operasyonda, uyuşturucu üretiminde kullanılan birçok cihaz ve malzeme ele geçirildi. Dükkanda yapılan aramalarda 62 kök hasat edilmeye hazır Hint keneviri, 55 kök hasat edilmiş kenevir, 32 gram kokain, 450 mililitre amfetamin sıvısı, 1 esrar öğütme makinesi, 1 oksijen tüpü, çok sayıda nemlendirici fan, 3 klima, 7 balsat, 3 fan, 3 vantilatör, 5 termostat, 4 özel hava nemlendirici fan ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

Kaçan şüphelinin peşine düşüldü

Uyuşturucu maddeler ve cihazlar nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı. Uyuşturucudan çok sayıda kaydı bulunduğu iddia edilen H.A.'nın yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Zanlının burada ürettiği uyuşturucuyu Çerkezköy, Kızılpınar ve Kapaklı başta olmak üzere çevrede sattığı öğrenildi.

Komşuların şaşkınlığı

Bölge sakinleri, dükkandan gelen yüksek elektrik faturalarının dikkatlerini çektiğini belirtti. Bir komşusu, "Dükkanda makinelerin çalışmasını doğal karşıladık çünkü klima tamiri yapıldığını sanıyorduk. Ancak 20 bin TL'lik elektrik faturası görünce şüphelendik" dedi.