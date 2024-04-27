Kocaali'de trafik kazası: 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaali'de trafik kazası: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Kocaali\'de trafik kazası: 1\'i ağır 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

27.04.2024 19:09
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Akdoğan-Gümüşoluk Mahalleleri arasında bulunan baraj yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Faruk İ. idaresindeki 03 ABR 860 plakalı hafif ticari araç ile Yaşar Ş. kontrolündeki 81 EZ 154 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçların hurdaya döndüğü kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Dursun U.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralı sürücüler Ömer Faruk İ., Yaşar Ş. ve Dursun U. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaali'de trafik kazası: 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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