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Kocaeli Başiskele'de Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Kocaeli Başiskele'de Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyere çarparak 100 metre sürüklenen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazada otomobil hurdaya döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli Başiskele\'de Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
26.01.2024 - 02:21,  Güncelleme: 02:22
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bariyere çarparak 100 metre sürüklenen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, 1 yolcu ise yaralandı. Kazada otomobil hurdaya döndü.

Kaza, Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi D100 Karayolu yan yol ışıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 APU 450 plakalı BMW marka otomobil, yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil, 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yolcu Abdullah Yabar'ı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yolcu Abdullah Yabar ve sürücü İbrahim Uyanık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı yolcu C.Ö. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle aracın kağıt gibi ezildiği görüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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D-100 Karayolu, Başiskele, Kocaeli, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli Başiskele'de Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli Başiskele'de Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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