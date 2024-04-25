Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Korsan Servis Faaliyetine Geçit Vermiyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Korsan Servis Faaliyetine Geçit Vermiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Korsan Servis Faaliyetine Geçit Vermiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yetki belgesi almadan korsan servis faaliyetinde bulunan araçlara geçit vermiyor. Denetimler sonucunda 69 servis aracı için zabıt varakası tutuldu.

25.04.2024 12:37  Güncelleme: 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde "illegal" çalışarak korsan servis faaliyetine yeltenenlere fırsat vermiyor. Ekipler denetlenen bin 495 servis aracından 69'una zabıt varakası tutuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yetki belgesi almadan "illegal" çalışarak korsan servis faaliyetinde bulunan araçlara geçit vermiyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'ne bağlı denetim ekipleri, vatandaşların güvenli yolculuk yapması gayesiyle korsan servis ve 'P' plaka denetim uygulamalarına düzenli aralıklarla devam ediyor. Bunun yanı sıra gelen ihbarları da anında değerlendiren ekipler, Kocaeli İl, ilçe Trafik Emniyet ve Jandarma ekipleri ile beraber koordineli çalışıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi denetim ekipleri, Emniyet Trafik ve Jandarma ekipleriyle birlikte belirlenen sabah ve akşam saatlerinde servis araçlarına yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde bin 495 servis aracı denetledi. Bu denetimlerde 69 servis aracı için zabıt varakası tutuldu. Denetimler çerçevesinde tutulan 69 zabıt varakasından 19'u encümene sevk edildi. 36 adet evrak ise işlemde bekliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Servis aracı, Kocaeli, Ulaşım, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Korsan Servis Faaliyetine Geçit Vermiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak “bana saldırıyorlar“ diye bağırmaya başladı AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak "bana saldırıyorlar" diye bağırmaya başladı
12:47 Gazze’de katliam devam ederken Hamas, silah bırakmak için şartlarını açıkladı Gazze'de katliam devam ederken Hamas, silah bırakmak için şartlarını açıkladı
11:15 Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi! Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti
11:02 Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl hapis cezası Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası
10:43 Banu Parlak’ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı Banu Parlak'ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı! Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı
12:23 Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı
12:22 Türkiye ve Irak Arasında Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi Kurulması İçin Müzakereler Sürüyor Türkiye ve Irak Arasında Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi Kurulması İçin Müzakereler Sürüyor
11:54 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Volkan Bayarslan yönetecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Volkan Bayarslan yönetecek
11:45 Cezaevinde açlık grevine başlayan Nihal Candan, 37 kiloya düştü Cezaevinde açlık grevine başlayan Nihal Candan, 37 kiloya düştü
11:42 23 Nisan gösterileri sırasında öğretmene veli saldırısı 23 Nisan gösterileri sırasında öğretmene veli saldırısı
11:29 Kayıp Korhan Berzeg’den yeni bir iz bulmak için aramalar sürüyor Kayıp Korhan Berzeg'den yeni bir iz bulmak için aramalar sürüyor
11:08 Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 13:25:40. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Korsan Servis Faaliyetine Geçit Vermiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement